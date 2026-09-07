Rivière-Pilote / Peinture sur bouteilles de verre à Maison La Mauny avec Tatanka, Distillerie Maison La Mauny, Rivière-Pilote

Informations pratiques

Rivière-Pilote / Peinture sur bouteilles de verre à Maison La Mauny avec Tatanka Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 Distillerie Maison La Mauny Martinique

5€ par personne – lien d’inscription sur bizouk – Activité à partir de 6 ans (les enfants en bas âge doivent être accompagnés d’un adulte).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:00:00+02:00

L’artisan Tatanka à la distillerie Maison La Mauny vous partage son histoire et son savoir-faire de la peinture sur les bouteilles de verres dans son atelier. Ce lieu coloré, qui aurait abrité un ancien « débit la régie » (ancienne épicerie locale) du quartier, vous accueille par petits groupes où vous prendrez le temps de peindre votre propre bouteille ! A vos pinceaux !

Distillerie Maison La Mauny D8, Rivière-Pilote 97211, Martinique Rivière-Pilote 97211 Martinique Martinique [{« type »: « link », « value »: « https://www.bizouk.com/events/details/peinture-sur-bouteilles-de-verre-a-maiso/128539 »}]

L’artisan Tatanka à la distillerie Maison La Mauny vous partage son histoire et son savoir-faire de la peinture sur les bouteilles de verres dans son atelier. Ce lieu coloré, qui aurait abrité un la…

Maison La Mauny