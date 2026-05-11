Robert Finley L’Oasis Le Mans

Le Mans

Robert Finley

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans Sarthe

Tarif : 22 – 22 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 20:00:00

fin : 2026-11-28 23:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Robert Finley, débuts discographiques à 62 ans après des décennies dans la rue et le gospel. Porte-parole du blues contemporain à la voix rocailleuse, performeur électrisant sold out à l’international. Tournées avec Black Keys et festivals majeurs. Charisme soulful puissant.

Après une vie entière de dur labeur, Robert Finley s’est imposé comme l’un des principaux porte-parole du blues contemporain. Né et élevé dans la petite ville de Bernice, en Louisiane, Finley a passé des décennies à jouer dans la rue et à diriger le groupe gospel Brother Finley and the Gospel Sisters, avant de réaliser — enfin — ses débuts discographiques à l’âge (tout sauf précoce) de 62 ans avec l’album Age Don’t Mean A Thing en 2016.

Performeur électrisant, connu pour son charisme soulful et sa puissante voix rocailleuse, Finley s’est depuis imposé comme un artiste live immensément populaire à l’international, avec des tournées en tête d’affiche toutes sold out, d’innombrables festivals, des concerts aux côtés des Black Keys, ainsi qu’un rôle central dans l’Easy Eye Sound Revue d’Auerbach. .

L’Oasis Avenue Félix Geneslay Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire hello@superforma.fr

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English :

Robert Finley, making his recording debut at 62 after decades on the streets and in gospel. Spokesman for contemporary blues with a gravelly voice, electrifying performer sold out internationally. Tours with Black Keys and major festivals. Powerful soulful charisma.

L’événement Robert Finley Le Mans a été mis à jour le 2026-05-11 par CDT72