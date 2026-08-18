Robert Finley Espace Julien Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Robert Finley

Mardi 10 novembre 2026 à partir de 20h. Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 24 – 24 – 24 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 20:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Concert de blues jazz

Après une vie entière de dur labeur, Robert Finley s’est imposé comme l’un des principaux porte-parole du blues contemporain. Né et élevé dans la petite ville de Bernice, en Louisiane, Finley a passé des décennies à jouer dans la rue et à diriger le groupe gospel Brother Finley and the Gospel Sisters, avant de réaliser — enfin — ses débuts discographiques à l’âge (tout sauf précoce) de 62 ans avec l’album Age Don’t Mean A Thing en 2016.



Cet album attire l’attention de Dan Auerbach, fondateur du label Easy Eye Sound, donnant naissance à une longue collaboration qui inclut Goin’ Platinum (2017), Sharecropper’s Son (2021), un album autobiographique, ainsi que Black Bayou (2023), acclamé par la critique.



Ce dernier, un tour de force de 11 titres fusionnant soul du Sud, jazz, folk, blues, rock’n’roll et plus encore en un hommage brut et retentissant à l’État natal de Finley, la Louisiane, a été accueilli par une pluie d’éloges dans les plus grands médias internationaux — SPIN, The FADER, No Depression, American Songwriter, Paste, Uncut et bien d’autres — MOJO déclarant même dans une critique cinq étoiles Black Bayou est assurément l’album que Finley était destiné à créer, rempli d’histoires que lui seul pouvait raconter. .

Espace Julien 39 Cours Julien Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 24 34 10

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English :

Blues-Jazz Concert

L’événement Robert Finley Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille