ROBERTO ALAGNA: CARUSO UNE VOIX POUR L’ÉTERNITÉ SALLE HORIZON Muret
ROBERTO ALAGNA: CARUSO UNE VOIX POUR L’ÉTERNITÉ SALLE HORIZON Muret samedi 9 janvier 2027.
Muret
ROBERTO ALAGNA: CARUSO UNE VOIX POUR L’ÉTERNITÉ
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret Haute-Garonne
Tarif : 48 – 48 – 70 EUR
48
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:30:00
fin : 2027-01-09 23:00:00
Date(s) :
2027-01-09
Le spectacle CARUSO, UNE VOIX POUR L’ÉTERNITÉ est une captivante fresque des sentiments, mêlant fiction et réalité autour de la rencontre de deux monstres sacrés ENRICO CARUSO, le plus grand ténor du monde et GIULIO GATTI-CASAZZA, le plus emblématique directeur d’opéra de son époque.
Sur fond de Gilded Age, entre immigration et gangs, inégalités sociales, riches et pauvres, jeux de pouvoir, passion, complots et trahison, se tisse aussi une grande histoire d’amour.
Cette tragédie moderne nous emporte en un tourbillon de rebondissements et d’émotions, portée par des personnages hauts en couleur et un feu d’artifice de styles musicaux De l’opéra à la chanson pop, du blues au rock, du métal à l’électro et autres valses et tarantelles, des solos poignants, des duos, trios et ensembles bouleversants, des choeurs et un accompagnement symphonique.
CARUSO, c’est l’histoire d’une vie et d’un destin, la légende d’une voix qui ne s’éteindra jamais… 48 .
SALLE HORIZON Avenue des Pyrénées Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 51 77 13
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English :
CARUSO, A VOICE FOR ETERNITY is a captivating fresco of feelings, blending fiction and reality around the meeting of two sacred monsters: ENRICO CARUSO, the world’s greatest tenor, and GIULIO GATTI-CASAZZA, the most emblematic opera director of his time.
L’événement ROBERTO ALAGNA: CARUSO UNE VOIX POUR L’ÉTERNITÉ Muret a été mis à jour le 2026-06-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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