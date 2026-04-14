Roberto Negro Solo, Salle Pannonica, Nantes

Roberto Negro Solo Mercredi 3 juin, 21h00 Salle Pannonica Loire-Atlantique

7 € à 18 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T21:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-03T21:00:00+02:00 – 2026-06-03T22:30:00+02:00

Concert

« Pärt & Songs » est né d’une intuition : ce qui semble ténu peut contenir le plus vaste ; les zones de frottement, entre matières, formes et mémoires sont fécondes.

Cette musique c’est un lieu de passage entre Arvo Pärt et Roberto Negro. Sous les doigts de l’Italien, compositeur et pianiste aux élans libres, l’oeuvre pianistique de l’Estonien devient une source, un courant souterrain. Certaines pièces des années 50 d’Arvo Pärt sont reprises telles quelles, d’autres deviennent des surfaces réfléchissantes où se déposent de nouvelles écritures qui s’y accrochent comme des embruns. L’ensemble compose un chant fluide, sans cloison, ni répertoire, ni relecture, ni chanson, mais tout cela à la fois.

> Roberto Negro : piano

Ouverture des portes à 20h30 – Début du concert à 21h

Salle Pannonica 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.pannonica.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@pannonica.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 51 72 10 10 »}]

Concert Pannonica