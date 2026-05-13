ROBERTO ZUCCO La Paillette Rennes Vendredi 12 juin, 20h30 5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes.

Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes. La pièce raconte violemment la rencontre de ces deux solitudes ; posant sans réponse évidente la question de la violence qui sommeille en chacun·e de nous.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-12T21:45:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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