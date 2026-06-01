ROBERTO ZUCCO, La Paillette, Rennes
ROBERTO ZUCCO, La Paillette, Rennes vendredi 12 juin 2026.
ROBERTO ZUCCO Vendredi 12 juin, 20h30 La Paillette Ille-et-Vilaine
5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:45:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:45:00+02:00
Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes. La pièce raconte violemment la rencontre de ces deux solitudes ; posant sans réponse évidente la question de la violence qui sommeille en chacun·e de nous.
La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]
Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes.
DR
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