ROBERTO ZUCCO, La Paillette, Rennes

ROBERTO ZUCCO Vendredi 12 juin, 20h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:45:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:45:00+02:00

Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes. La pièce raconte violemment la rencontre de ces deux solitudes ; posant sans réponse évidente la question de la violence qui sommeille en chacun·e de nous.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Roberto Zucco est un meurtrier en cavale dans le Petit Chicago ; quartier interlope où les règles et les lois s’incurvent et où les gamines veulent à toute force devenir des femmes.

DR