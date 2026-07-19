ROBIN DES BOIS LA LÉGENDE… OU PRESQUE ! Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

ROBIN DES BOIS LA LÉGENDE… OU PRESQUE !

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 12 – 12 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-24 15:00:00

fin : 2027-01-24

Date(s) :

2027-01-24

Double D Productions, en accord avec Baronnes Associés, présente Robin des Bois La légende… ou presque !

Plus rien ne va dans le royaume…

Le Prince John a profité de l’absence de son frère le Roi pour s’emparer du trône, et, avec le concours de son effrayant serviteur, le Shérif de Nottingham, s’enrichir sur le dos des pauvres gens. Heureusement, le super-héros de la forêt de Sherwood est arrivé Robin des bois est dans la place !Accompagné de Petit Jean, son meilleur ami, Robin va tenter de déjouer les plans maléfiques de ses ennemis.

C’est bien sûr sans compter sur sa rencontre avec Marianne, la princesse dont le mauvais caractère n’a d’égal que sa beauté, ainsi que Lady Toc, sa gouvernante spécialisée dans l’éducation de princesses.

Durée 1h15 sans entracte

De 4 à 77 ans

Auteurs Fred COLAS Guillaume BEAUJOLAIS

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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Double D Productions, in collaboration with Baronnes Associés, presents Robin Hood: The Legend… or So They Say!

Is everything falling apart in the kingdom?

Prince John has taken advantage of his brother the King’s absence to seize the throne, and, with the help of his fearsome servant, the Sheriff of Nottingham, is lining his pockets at the expense of the poor. Fortunately, the superhero of Sherwood Forest has arrived: Robin Hood is here! Accompanied by Little John, his best friend, Robin will try to thwart his enemies’ evil plans.

But that’s without counting on his encounter with Marianne, the princess whose bad temper is matched only by her beauty, as well as Lady Toc, her governess who specializes in educating princesses.

Running time: 1 hour 15 minutes, no intermission

Ages 4–77

Authors: Fred COLAS, Guillaume BEAUJOLAIS

L’événement ROBIN DES BOIS LA LÉGENDE… OU PRESQUE ! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par