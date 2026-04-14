Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne
Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse, Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne, Saint-Philbert-sur-Orne jeudi 30 juillet 2026.
Roche d’Oëtre sauvage et tumultueuse Jeudi 30 juillet, 14h30 Devant l’office de tourisme de la Roche d’Oëtre, Saint-Philbert-sur-Orne Orne
2,50€/pers. Gratuit -12 ans et adhérents CPIE. Dès 8 ans. Chaussures de marche conseillées.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-30T14:30:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-30T14:30:00+02:00 – 2026-07-30T16:30:00+02:00
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Béatrice gillot
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