Roche, nos rues d’hier et d’aujourd’hui, Château de Roche-la-Molière, Roche-la-Molière

Informations pratiques

Roche, nos rues d’hier et d’aujourd’hui 19 et 20 septembre Château de Roche-la-Molière Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Cartes postales anciennes et patrimoine photographique des rues de la ville de Roche-la-Molière ancien, présentation photographique des mêmes rues aujourd’hui.

Château de Roche-la-Molière 1 rue Victor Hugo 42230 Roche-la-Molière Roche-la-Molière 42230 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 06 56 71 35 01 Le château de Roche-la-Molière est connu dès le XIIe siècle, il subit des transformations au XVe (seigneurs d’Augerolles et Capponi). Au XVIIIe, sous Jacques Neyron, d’importants travaux sont réalisés : perron monumental, salons et une mine sous le château est exploitée. parking du château

Cartes postales anciennes et patrimoine photographique des rues de la ville de Roche-la-Molière ancien, présentation photographique des mêmes rues aujourd’hui.

©Association Amiproche