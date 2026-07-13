Informations pratiques

Perpignan

ROCÍO MOLINA

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13.2 – 13.2 – 16.5

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Un flamenco radical et incandescent où Rocío Molina fait du corps un espace de liberté, de résistance et d’émotion.

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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A radical and incandescent flamenco in which Rocío Molina transforms the body into a space of freedom, resistance, and emotion.

L’événement ROCÍO MOLINA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME