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AGENDA · Perpignan

ROCÍO MOLINA Perpignan

mercredi 25 novembre 2026 · Perpignan

ROCÍO MOLINA Perpignan

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 25 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
13.2 13.2 16.5 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

ROCÍO MOLINA

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 13.2 – 13.2 – 16.5

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25

Date(s) :
2026-11-25

Un flamenco radical et incandescent où Rocío Molina fait du corps un espace de liberté, de résistance et d’émotion.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A radical and incandescent flamenco in which Rocío Molina transforms the body into a space of freedom, resistance, and emotion.

L’événement ROCÍO MOLINA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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