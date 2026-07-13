ROCÍO MOLINA Perpignan
mercredi 25 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
ROCÍO MOLINA
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 13.2 – 13.2 – 16.5
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-25 20:00:00
fin : 2026-11-25
Date(s) :
2026-11-25
Un flamenco radical et incandescent où Rocío Molina fait du corps un espace de liberté, de résistance et d’émotion.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A radical and incandescent flamenco in which Rocío Molina transforms the body into a space of freedom, resistance, and emotion.
L’événement ROCÍO MOLINA Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 19 juillet 2026
- INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan 21 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 21 juillet 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 21 juillet 2026
- Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan 21 juillet 2026