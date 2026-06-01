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Rock Around the Years, Kiosque du Square Courteline, Paris

Rock Around the Years, Kiosque du Square Courteline, Paris

Rock Around the Years, Kiosque du Square Courteline, Paris dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Kiosque du Square Courteline

Adresse : Square Courteline 75012 Paris

Ville : 75012 Paris

Département : Paris

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Rock Around the Years Dimanche 21 juin, 16h00 Kiosque du Square Courteline Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T16:00:00+02:00 – 2026-06-21T21:00:00+02:00

Les standards du rock des 60’s à nos jours, avec The Cantina (16h00) puis Sticky Flowers (18h00)

Kiosque du Square Courteline Square Courteline 75012 Paris Paris 75012 Quartier de Picpus Paris Île-de-France Métro Picpus ou Nation
Les standards du rock des 60’s à nos jours, avec The Cantina (16h00) puis Sticky Flowers (18h00)

© Marc PELTA

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