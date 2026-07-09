Rock en tête Concert Salle municipale Claude Augier Montendre

Informations pratiques

Montendre

Rock en tête Concert

Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

ROCK EN TÊTE revient le samedi 21 novembre 2026 à Montendre.

Cette année on a choisit de mettre en avant et défendre la thématique de la santé mentale.

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Salle municipale Claude Augier 2 rue de Saint-Pierre Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 45 96 82 rockentete17@gmail.com

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English :

ROCK EN T%CATE returns on Saturday, November 21, 2026, in Montendre.

This year, we have chosen to highlight and advocate for mental health.

L’événement Rock en tête Concert Montendre a été mis à jour le 2026-07-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge