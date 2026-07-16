Rocroy Festi-Arts, Bastion du Dauphin, Rocroi

Informations pratiques

Rocroy Festi-Arts 18 – 20 septembre Bastion du Dauphin Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Dans un lieu historique de cette belle cité étoilée, venez découvrir une belle et riche exposition de 20 artistes (peintres, sculpteurs…)

Bastion du Dauphin 46 Rue Dauphine, 08230 Rocroi Rocroi 08230 Ardennes Grand Est 03 24 54 20 06 http://www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com http://www.tourisme-valleesetplateaudardenne.com Un premier fort est construit en 1545 sous François Ier près du petit village de Roulcroix. En 1552, alors que Charles Quint fait construire le fort de Charlemont à Givet, Henri II fait édifier l’enceinte de Rocroi, achevée en 1556. La ville étoile est construite par Loys Lenthe, maître maçon de Senlis. Les fortifications seront renforcées et modifiées du XVIe au XIXe siècle, notamment par Vauban, de 1673 à 1696, qui met en place les avancées et les demi-lunes et fait construire hôpital, poudrière, arsenal et casernes.

L’enceinte fortifiée est classée au titre des monuments historiques depuis 1981.

Dans un lieu historique de cette belle cité étoilée, venez découvrir une belle et riche exposition de 20 artistes (peintres, sculpteurs…)

©OT VPA