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RODIER Guillaume, RODIER Guillaume, Brécy

RODIER Guillaume, RODIER Guillaume, Brécy

RODIER Guillaume, RODIER Guillaume, Brécy vendredi 5 juin 2026.

Lieu : RODIER Guillaume

Adresse : 2 rue de Blanchon 02210 Brecy

Ville : 02210 Brécy

Département : Aisne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : vendredi 5 juin 2026

RODIER Guillaume Vendredi 5 juin, 14h00, 16h00 RODIER Guillaume Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

RODIER Guillaume 2 rue de Blanchon 02210 Brecy Brécy 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gmrodierfarm@gmail.com »}]
Visite guidée: découverte de l’agriculture Biologique en grandes cultures et de l’agroforesterie en poules pondeuses

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