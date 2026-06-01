RODIER Guillaume, RODIER Guillaume, Brécy

RODIER Guillaume Vendredi 5 juin, 14h00, 16h00 RODIER Guillaume Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T16:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

RODIER Guillaume 2 rue de Blanchon 02210 Brecy Brécy 02210 Aisne Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « gmrodierfarm@gmail.com »}]

Visite guidée: découverte de l’agriculture Biologique en grandes cultures et de l’agroforesterie en poules pondeuses