Rodrigue, Cité des Congrès, Nantes

Rodrigue Samedi 14 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique

29 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00

Stand-up

Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard : celui du gars qui a vu la routine du boulot, le stress, les hiérarchies, mais aussi les petites absurdités qui font sourire… ou grincer. Ici, l’humour devient une arme douce : pour rire de nos propres faiblesses, de nos styles de vannes, de ce qui passe ou pas dans les conversations. Et quand les grands bouleversements de notre époque pointent à l’horizon, il y voit une belle occasion de prendre du recul… et de se marrer.

Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/rodrigue.html »}]

Stand-up