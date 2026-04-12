Rodrigue, Cité des Congrès, Nantes
Rodrigue, Cité des Congrès, Nantes samedi 14 novembre 2026.
Rodrigue Samedi 14 novembre, 20h00 Cité des Congrès Loire-Atlantique
29 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00
Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T22:00:00+01:00
Stand-up
Depuis six ans sur scène, Rodrigue a affiné son regard : celui du gars qui a vu la routine du boulot, le stress, les hiérarchies, mais aussi les petites absurdités qui font sourire… ou grincer. Ici, l’humour devient une arme douce : pour rire de nos propres faiblesses, de nos styles de vannes, de ce qui passe ou pas dans les conversations. Et quand les grands bouleversements de notre époque pointent à l’horizon, il y voit une belle occasion de prendre du recul… et de se marrer.
Représentation dans l’auditorium 800
Cité des Congrès 5 Rue de Valmy, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lacite-nantes.fr/evenement/rodrigue.html »}]
Stand-up
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Portes ouvertes de la Maison de la tranquillité publique de Nantes Maison de la Tranquillité Publique Nantes 14 avril 2026
- Le grand bazar à histoires Fabrique à Impros (La) Nantes 14 avril 2026
- Le Petit Prince – d’Antoine de Saint-Exupéry Théâtre de Jeanne Nantes 14 avril 2026
- Musée des Sapeurs Pompiers – Atelier enfants (8 à 14 ans) Musée des Sapeurs Pompiers Nantes 14 avril 2026
- Nantes Accoord Games Week 2026 Maison de quartier de l’Ile de Nantes Nantes 14 avril 2026