ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!! Carcassonne
samedi 21 novembre 2026 · Carcassonne
Informations pratiques
Carcassonne
ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!!
6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude
Tarif : 34 – 34 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Matex Productions présente Roland Magdane Clap De Fin !!!
Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour.
Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.
La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN !! sera la tournée d’adieu.
Durée 1h45
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
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English :
Matex Productions presents Roland Magdane, Clap De Fin!!!
For 50 years, Roland Magdane has continued to be a successful fixture on the comedy scene.
After a busy career on stage and on television, he has decided to take a well-deserved break.
The 2026 tour featuring his show %AB CLAP DE FIN !! %BB will be his farewell tour.
Running time: 1 hour 45 minutes
L’événement ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par
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