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ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!! Carcassonne

samedi 21 novembre 2026 · Carcassonne

ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!! Carcassonne

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
6 Rue Courtejaire
Ville
11000 Carcassonne
Département
Aude
Tarif
34 34 Tarif réduit

Carcassonne

ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!!

6 Rue Courtejaire Carcassonne Aude

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Matex Productions présente Roland Magdane Clap De Fin !!!

Depuis 50 ans, Roland Magdane occupe toujours avec succès le paysage de l’humour.

Après une carrière bien remplie à la scène et à la télévision, il a décidé de prendre un repos bien mérité.

La tournée de 2026 avec son spectacle CLAP DE FIN !! sera la tournée d’adieu.

Durée 1h45
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6 Rue Courtejaire Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15  pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

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English :

Matex Productions presents Roland Magdane, Clap De Fin!!!

For 50 years, Roland Magdane has continued to be a successful fixture on the comedy scene.

After a busy career on stage and on television, he has decided to take a well-deserved break.

The 2026 tour featuring his show %AB CLAP DE FIN !! %BB will be his farewell tour.

Running time: 1 hour 45 minutes

L’événement ROLAND MAGDANE CLAP DE FIN !!! Carcassonne a été mis à jour le 2026-07-16 par

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