Roland Magdane

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39.5 – 39.5 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Une lettre pour tous ceux qui m’ont fidèlement suivi pendant 50 ans. Je sais que je fais partie de votre famille depuis un demi-siècle et que j’ai été pendant toutes ces années comme un bon copain qu’on aime bien retrouver pour rigoler et passer une bonne soirée.



J’ai moi-même passé des moments de fous rires merveilleux avec vous mais à présent je vais prendre un repos bien mérité ! Votre présence à mes côtés pendant toute ma carrière m’a fait traverser la vie comme un enfant ! J’ai joué dans toutes les villes de France également en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis.. Quel privilège de passer sa vie à jouer !



Je sais que ce bonheur je vous le dois et je vous en remercie très sincèrement mais je vais laisser la place aux jeunes ! 2026 SERA LA TOURNEE D’ADIEU. Je vous donne donc rendez-vous pour ces derniers spectacles en public.



Mais bien que cette tournée soit la dernière, ne pensez pas que je vais disparaître ! Nous allons garder le contact à travers les réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez me retrouver régulièrement. Je vous ferai rire à distance, je vous le promets ! Je n’ai pas fini de m’amuser car je veux continuer à jouer pour le restant de mes jours et nous n’avons pas fini de rire !



A BIENTOT POUR CETTE TOURNEE D’ADIEU !



Roland Magdane .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est

L’événement Roland Magdane Troyes a été mis à jour le 2025-07-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne