Rolling in the Skin Portes ouvertes Route de Ciez Entrains-sur-Nohain
samedi 29 août 2026 · Route de Ciez · Entrains-sur-Nohain
Informations pratiques
Entrains-sur-Nohain
Rolling in the Skin Portes ouvertes
Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Kévin, diplômé CQP Moniteur roller freestyle, vous accueille lors de la journée portes ouvertes de Rolling in the skin. Venez découvrir le roller sous tous ses aspects. Pour les 3 à 97 ans, débutants, intermédiaires ou confirmés, Kévin propose des séances d’initiation/découvertes, randonnées, Freestyle (slalom, hauteur pure, skatepark). .
Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 29 65
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English : Rolling in the Skin Portes ouvertes
L’événement Rolling in the Skin Portes ouvertes Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Clamecy Haut Nivernais
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