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Rolling in the Skin Portes ouvertes Route de Ciez Entrains-sur-Nohain

samedi 29 août 2026 · Route de Ciez · Entrains-sur-Nohain

Rolling in the Skin Portes ouvertes Route de Ciez Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Route de Ciez
Adresse
Gymnase
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Entrains-sur-Nohain

Rolling in the Skin Portes ouvertes

Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 09:00:00
fin : 2026-08-29 17:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Kévin, diplômé CQP Moniteur roller freestyle, vous accueille lors de la journée portes ouvertes de Rolling in the skin. Venez découvrir le roller sous tous ses aspects. Pour les 3 à 97 ans, débutants, intermédiaires ou confirmés, Kévin propose des séances d’initiation/découvertes, randonnées, Freestyle (slalom, hauteur pure, skatepark).   .

Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 29 65 

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English : Rolling in the Skin Portes ouvertes

L’événement Rolling in the Skin Portes ouvertes Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Clamecy Haut Nivernais

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