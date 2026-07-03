Stage Rolling in the Skin Skatecross Route de Ciez Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Entrains-sur-Nohain

Stage Rolling in the Skin Skatecross

Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-09 16:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Stage Rolling in the skin Kévin, diplômé CQP Moniteur roller freestyle vous propose un stage skatecross.

Progresse, dépasse-toi, partage ta passion ! .

Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 29 65

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English : Stage Rolling in the Skin Skatecross

L’événement Stage Rolling in the Skin Skatecross Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Clamecy Haut Nivernais