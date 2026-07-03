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Stage Rolling in the Skin Vitesse Route de Ciez Entrains-sur-Nohain

samedi 22 août 2026 · Route de Ciez · Entrains-sur-Nohain

Stage Rolling in the Skin Vitesse Route de Ciez Entrains-sur-Nohain

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Route de Ciez
Adresse
Gymnase
Ville
58410 Entrains-sur-Nohain
Département
Nièvre
Tarif

Entrains-sur-Nohain

Stage Rolling in the Skin Vitesse

Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 14:00:00
fin : 2026-08-22 17:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Stage Rolling in the skin Kévin, diplômé CQP Moniteur roller freestyle vous propose un stage vitesse.
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Route de Ciez Gymnase Entrains-sur-Nohain 58410 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 24 29 65 

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English : Stage Rolling in the Skin Vitesse

L’événement Stage Rolling in the Skin Vitesse Entrains-sur-Nohain a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Clamecy Haut Nivernais

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