Romain illusion No yeux d’enfants Le carré 9 Redon
samedi 28 novembre 2026 · Le carré 9 · Redon
Informations pratiques
Redon
Romain illusion No yeux d’enfants
Le carré 9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00
Date(s) :
2026-11-28
Les soirées Netflix, c’est bien, l’intelligence artificielle une alliée !
Nous sommes à la fois connectés à tout, et pourtant déconnectées de nous-même.
Aurions-nous perdu nos yeux d’enfants dans ce monde qui va trop vite ?
Dans ce nouveau Spectacle de Magie, Romain, vous convie à voyager au cœur de votre âme. Un moment suspendu, entre Poésie et émerveillement, il vous invite à travailler votre imaginaire, à trouver cette étoile qui brille au fond de vous-même. Laissez-vous porter par la magie, et explorer les liens invisibles qui peuvent nous unir.
Alors, oserez-vous franchir le portail des rêves ?
Un spectacle de Magie pour toute la famille ! à partir de 5 Ans
Tout Public Durée 1h20 .
Le carré 9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Romain illusion No yeux d’enfants Redon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON
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