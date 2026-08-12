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AGENDA · Redon

Romain illusion No yeux d’enfants Le carré 9 Redon

samedi 28 novembre 2026 · Le carré 9 · Redon

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le carré 9
Adresse
9 Rue de Galerne
Ville
35600 Redon
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Redon

Romain illusion No yeux d’enfants

Le carré 9 9 Rue de Galerne Redon Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 20:00:00
fin : 2026-11-28 21:30:00

Date(s) :
2026-11-28

Les soirées Netflix, c’est bien, l’intelligence artificielle une alliée !
Nous sommes à la fois connectés à tout, et pourtant déconnectées de nous-même.
Aurions-nous perdu nos yeux d’enfants dans ce monde qui va trop vite ?

Dans ce nouveau Spectacle de Magie, Romain, vous convie à voyager au cœur de votre âme. Un moment suspendu, entre Poésie et émerveillement, il vous invite à travailler votre imaginaire, à trouver cette étoile qui brille au fond de vous-même. Laissez-vous porter par la magie, et explorer les liens invisibles qui peuvent nous unir.

Alors, oserez-vous franchir le portail des rêves ?

Un spectacle de Magie pour toute la famille ! à partir de 5 Ans
Tout Public Durée 1h20   .

Le carré 9 9 Rue de Galerne Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Romain illusion No yeux d’enfants Redon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT PAYS DE REDON

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