Il a tourné en leader dans de nombreux pays au travers le monde (Usa, Japon…) et a joué et enregistré avec entre autres : Brian Blade, Ben Wendel, Jeff Ballard, Seamus Blake, Walter Smith III, Baptiste Trotignon, Pierre de Bethmann, Sylvain Luc ou encore Linda May Han Oh…

Il est de retour au 38Riv pour nous présenter son nouveau disque et projet le plus personnel à ce jour : Open Roads. Pour l’occasion, il convie les exceptionnels Fred Pasqua à la batterie et Gabriel Sauzay à la contrebasse.

Autour d’une écriture poétique, jouant des textures et des climats, la musique de ce trio se nourrit de multiples influences : de Led Zeppelin à Wayne Shorter, en passant par Miles Davis ou Eric Satie. Une belle soirée en perspective.

« Un guitariste à l’originalité merveilleuse. » France Musique

« Pilon glides through the music with a superb sense of confidence… » Jazz Times (USA)

« A wonder of taste and style » Jazz Podium (Germany)

« Pilon is World Class » Financial Times (UK)

Gabriel Sauzay : contrebasse

Fred Pasqua : batterie

Romain Pilon : guitare

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, compositions — Considéré par Jazz Wise comme « un improvisateur brilliant », le guitariste Romain Pilon a acquis au fil de ses albums une reconnaissance internationale.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h30 à 20h30

Le samedi 23 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 22 mai 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 22 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T19:30:00+02:00_2026-05-22T20:30:00+02:00;2026-05-22T21:30:00+02:00_2026-05-22T22:30:00+02:00;2026-05-23T19:30:00+02:00_2026-05-23T20:30:00+02:00;2026-05-23T21:30:00+02:00_2026-05-23T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



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