Elsi ETNA ‘Until the Sun’ JASS CLUB PARIS Paris

Sa voix, ancrée et sensuelle, tisse un univers vibrant où se mêlent improvisation, rythmes et émotions profondes.

Entre ciel et racines, elle dévoile une musique incarnée, libre et habitée, reflet d’une vision du monde intime et lumineuse.

Elsi ETNA / voix

Adrien Brandeis / piano

Damian Nueva / contrebasse

Yannice Lavaly / batterie

Elsi ETNA vous emporte dans Until the Sun, à la croisée du jazz contemporain et des rythmes ancestraux afro-caribéens.

Le vendredi 22 mai 2026

de 21h30 à 22h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T00:30:00+02:00

fin : 2026-05-23T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-22T21:30:00+02:00_2026-05-22T22:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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