Spectacle Roman Doduik adorable Espace culturel Armorica Plouguerneau

Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 20:30:00
fin : 2026-05-13
Date(s) :
2026-05-13
A 25 ans, Roman Doduik, star des réseaux avec plus de quatre
millions d’abonnés, revient sur scène avec un stand-up drôle,
percutant et sincère. Il aborde sans détour harcèlement
scolaire, pression virile, vie de couple ou encore les coulisses
de l’influence. Derrière sa bouille d’éternel ado, il livre un
spectacle fin et émouvant, loin des clichés. Un moment de
rire et de vérité qui réunit toutes les générations. .
Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34
