Spectacle Roman Doduik adorable Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle Roman Doduik adorable

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

A 25 ans, Roman Doduik, star des réseaux avec plus de quatre

millions d’abonnés, revient sur scène avec un stand-up drôle,

percutant et sincère. Il aborde sans détour harcèlement

scolaire, pression virile, vie de couple ou encore les coulisses

de l’influence. Derrière sa bouille d’éternel ado, il livre un

spectacle fin et émouvant, loin des clichés. Un moment de

rire et de vérité qui réunit toutes les générations. .

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 03 06 34

