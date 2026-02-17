Roman Doduik Nouveau spectacle | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 27 – 27 – 27 EUR
Début : 2026-10-21 20:30:00
fin : 2026-10-21 21:50:00
2026-10-21 2026-10-22
Venez voir Roman Doduik dans son nouveau spectacle le mercredi 21 ou jeudi 22 octobre à 20h30 à la Comédie des Volcans.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Come and see Roman Doduik in his new show on Wednesday 21 or Thursday 22 October at 8.30pm at the Comédie des Volcans.
