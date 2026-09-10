Roman Doduik – Première dame Le Sabot d’Or Saint-Gilles
samedi 10 avril 2027 · Le Sabot d'Or · Saint-Gilles
Informations pratiques
Roman Doduik – Première dame Le Sabot d’Or Saint-Gilles Samedi 10 avril 2027, 20h30 Ille-et-Vilaine
de 4 à 28 €
Vous ne l’avez jamais vu comme ça. De sa santé mentale à ses origines en passant par sa sexualité, Roman Doduik se dévoile dans un nouveau spectacle drôle, sincère et touchant.
Roman Doduik
Humour
Vous ne l’avez jamais vu comme ça.
De sa santé mentale à ses origines en passant par sa sexualité, Roman Doduik se dévoile dans un nouveau spectacle drôle, sincère et touchant.
Entre confidences, autodérision et observations, il livre un spectacle qui aborde avec intelligence, humour et sensibilité des sujets profondément intimes.
À travers sa vie, Roman fait résonner les fragilités, les contradictions et le désarroi de toute une génération.
Il se met enfin à nu. C’est une image, il va évidemment garder ses vêtements. Sinon ce serait beaucoup plus cher.
Tout public (+ 14 ans) – 1h15
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-04-10T20:30:00.000+02:00
Fin : 2027-04-10T22:00:00.000+02:00
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http://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale https://www.saint-gilles35.fr/accueil/culture-loisirs-et-sports/le-sabot-dor/saison-culturelle-municipale
Le Sabot d’Or Le Pont Hazard 35590 Saint-Gilles Saint-Gilles 35590 Ille-et-Vilaine
02 99 64 63 27
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