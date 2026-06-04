Romance – Concert symphonique – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-18 20:00 – 21:30

Gratuit : non 10 € à 48 € 10 € à 48 €4 € tarif Carte Blanche (uniquement au guichet ou par téléphone) Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Tout public

Concert symphonique – Les grands classiques #1 Trois pages au lyrisme irrésistible ouvrent ce programme dirigé par le chef d’orchestre espagnol Roberto Forés Veses : l’Ouverture de l’opéra de Schubert, Fierrabras et les deux Romances pour violon et orchestre de Beethoven composées lors de son arrivée à Vienne. Interprétées par Sarah Nemtanu, violon solo de l’Orchestre de Paris depuis janvier 2026, ces pièces lumineuses et tendres se détournent de l’image en coups de poing du compositeur révolutionnaire et révèle l’aspect féminin de son génie. Impressionnante conclusion d’une production symphonique jamais égalée, la non moins gracieuse Symphonie n° 104 d’Haydn porte à son point de non-retour la perfection du style classique. Déroulé :Franz Schubert : Ouverture de Fierrabras – 9 min. Ludwig van Beethoven : Romances pour violon et orchestre n° 1 & 2 – 17 min.Sarah Nemtanu, violon Joseph Haydn : Symphonie n° 104 – 29 min. Orchestre National des Pays de la LoireRoberto Forés Veses, direction Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

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