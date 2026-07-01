Romance | Saison ONPL, Conservatoire de Nantes, Nantes

Informations pratiques

Romance | Saison ONPL Vendredi 18 septembre, 20h00 Conservatoire de Nantes Loire-Atlantique

Places à l’unité (de 10 € à 48 €).

Réservation en ligne sur le site web de l’ONPL.

Sur place, le soir du concert, dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T20:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:30:00+02:00

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium :

Romance : dirigé par Roberto Forés Veses

Un programme entre classicisme et romantisme.

Conservatoire de Nantes 4 Rue Gaëtan Rondeau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://onpl.fr/agenda/romance/#reservations-dates »}]

Le Conservatoire de Nantes accueille la saison de l’ONPL dans son auditorium. ONPL