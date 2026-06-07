Roméo et Juliette – Concert symphonique – pour les étudiants – Saison ONPL Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-11-12 20:00 – 21:30

Gratuit : non 3 € 3 € tarif unique Billettterie à l’unité à partir du 9 juin 2026 :en ligne : https://onpl.fr/au guichet : ONPL Billetterie, Cité des Congrès, 7 rue de Valmy, Nantes – 02 51 25 29 29 – du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 (Fermeture annuelle du lundi 3 au lundi 17 août 2026 inclus) Etudiant

Concert symphonique – réservé exclusivement aux étudiants Les musiciens de l’ONPL et le chef d’orchestre espagnol Roberto Forés Veses mettent les petits plats dans les grands avec au programme les suites de Roméo et Juliette de Prokofiev. Quand l’hostilité entre Montaigu et Capulet empêche un amour de se dire au grand jour, la passion et la violence entrent en ébullition dans les rues de Vérone. De la célèbre Danse des chevaliers à la Mort de Tybalt, les accents les plus déchirants rythment cette partition parcourue par un souffle dramatique exceptionnel. Déroulé :Joaquín Turina : Danzas Fantásticas – 17 min. Sergueï Prokofiev : Roméo et Juliette, extraits des suites n° 1 et n° 2 – 45 min. Orchestre National des Pays de la LoireRoberto Forès Veses, direction Concert dans l’auditorium Debussy du Conservatoire de Nantes

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr 02 51 25 29 29 https://onpl.fr/



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