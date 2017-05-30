UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Boulogne-Billancourt

Roméo et Juliette La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

dimanche 30 mai 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt

Roméo et Juliette La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Début
dimanche 30 mai 2027
Fin
dimanche 30 mai 2027
Lieu
La Seine Musicale - Pianos Hanlet
Adresse
1 Île Seguin
Ville
92100 Boulogne-Billancourt
Département
Paris

Roméo et Juliette

Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.
Le Concerto pour violon n°2 de Florence Price révèle la voix d’une compositrice engagée, quelques mois avant sa disparition. Roméo et Juliette de Serge Prokofiev mobilise toute la puissance de l’orchestre pour raconter le destin tragique des amants de Vérone.

CONCERT SYMPHONIQUE

Dimanche 30 mai à 17h
La Seine Musicale (Auditorium)

Adrien Perruchon, direction
Fanny Clamagirand, violon
Nicolas Prost, saxophone

Programme

Philippe Gaubert, Poème Élégiaque pour saxophone et orchestre
Florence Price, Concerto pour violon et orchestre n°2
Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette — Suite symphonique
(sélection Adrien Perruchon)

Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.
Le dimanche 30 mai 2027
de 17h00 à 18h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2027-05-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-30T17:00:00+02:00_2027-05-30T18:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin  92100 Boulogne-Billancourt
+33749621605 communication@orchestrelamoureux.com


Afficher la carte du lieu La Seine Musicale – Pianos Hanlet et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Boulogne Billancourt (Paris)