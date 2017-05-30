Roméo et Juliette La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt
dimanche 30 mai 2027 · La Seine Musicale - Pianos Hanlet · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Roméo et Juliette
Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.
Le Concerto pour violon n°2 de Florence Price révèle la voix d’une compositrice engagée, quelques mois avant sa disparition. Roméo et Juliette de Serge Prokofiev mobilise toute la puissance de l’orchestre pour raconter le destin tragique des amants de Vérone.
CONCERT SYMPHONIQUE
Dimanche 30 mai à 17h
La Seine Musicale (Auditorium)
Adrien Perruchon, direction
Fanny Clamagirand, violon
Nicolas Prost, saxophone
Programme
Philippe Gaubert, Poème Élégiaque pour saxophone et orchestre
Florence Price, Concerto pour violon et orchestre n°2
Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette — Suite symphonique
(sélection Adrien Perruchon)
Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.
Le dimanche 30 mai 2027
de 17h00 à 18h30
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2027-05-30T20:00:00+02:00
fin : 2027-05-30T21:30:00+02:00
Date(s) : 2027-05-30T17:00:00+02:00_2027-05-30T18:30:00+02:00
La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt
+33749621605 communication@orchestrelamoureux.com
Afficher la carte du lieu La Seine Musicale – Pianos Hanlet et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Boulogne Billancourt (Paris)
- SPIRITBOX LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt 9 octobre 2026
- LARA FABIAN LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt 16 octobre 2026
- Schéhérazade La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt 17 octobre 2026
- La Cage aux Folles Seine Musicale Boulogne-Billancourt 30 octobre 2026
- LA CAGE AUX FOLLES LA SEINE MUSICALE – GRANDE SEINE Boulogne Billancourt 30 octobre 2026