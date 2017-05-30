Roméo et Juliette La Seine Musicale – Pianos Hanlet Boulogne-Billancourt

Informations pratiques

Roméo et Juliette

Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.

Le Concerto pour violon n°2 de Florence Price révèle la voix d’une compositrice engagée, quelques mois avant sa disparition. Roméo et Juliette de Serge Prokofiev mobilise toute la puissance de l’orchestre pour raconter le destin tragique des amants de Vérone.

CONCERT SYMPHONIQUE

Dimanche 30 mai à 17h

La Seine Musicale (Auditorium)

Adrien Perruchon, direction

Fanny Clamagirand, violon

Nicolas Prost, saxophone

Programme

Philippe Gaubert, Poème Élégiaque pour saxophone et orchestre

Florence Price, Concerto pour violon et orchestre n°2

Sergueï Prokofiev, Roméo et Juliette — Suite symphonique

(sélection Adrien Perruchon)

Amour et destin : ce programme explore les forces qui animent l’existence.

Le dimanche 30 mai 2027

de 17h00 à 18h30

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-05-30T20:00:00+02:00

fin : 2027-05-30T21:30:00+02:00

Date(s) : 2027-05-30T17:00:00+02:00_2027-05-30T18:30:00+02:00

La Seine Musicale – Pianos Hanlet 1 Île Seguin 92100 Boulogne-Billancourt

+33749621605 communication@orchestrelamoureux.com



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