ROMÉO ET JULIETTE Montpellier
ROMÉO ET JULIETTE Montpellier jeudi 16 juillet 2026.
Montpellier
ROMÉO ET JULIETTE
Allée de la Citadelle Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
À partir du milieu du XIXe siècle, de Boris Godounov au Sacre du printemps, la musique russe fut particulièrement féconde.
Ce concert en donne une image en trois temps la plus concise des versions de Roméo et Juliette, d’abord, avec l’ouverture-fantaisie de Tchaïkovski ; le plus crépitant des concertos de Prokofiev, la symphonie inaugurale d’un disciple avoué de Gustav Mahler
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
À partir du milieu du XIXe siècle, de Boris Godounov au Sacre du printemps, la musique russe fut particulièrement féconde.
Ce concert en donne une image en trois temps la plus concise des versions de Roméo et Juliette, d’abord, avec l’ouverture-fantaisie de Tchaïkovski ; le plus crépitant des concertos de Prokofiev, ensuite, que le compositeur acheva en Bretagne (mais oui !) en 1921 ; la symphonie inaugurale d’un disciple avoué de Gustav Mahler, enfin, toute de rudesse et de raffinement, riche de percussions sauvages et de concentration mélodique.
En compagnie d’Alexandre Kantorow, premier prix et médaille d’or du Concours international Tchaïkovski 2019, l’Orchestre philharmonique de Radio France met le feu à la steppe en invitant Jakub Hrůša qui fut il y a quelques années son jeune chef associé.
LE PROGRAMME
PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI
Roméo et Juliette, ouverture-fantaisie
SERGE PROKOFIEV
Concerto pour piano et orchestre nº 3 opus 26
DMITRI CHOSTAKOVITCH
Symphonie nº 1 opus 10
Sur réservation .
Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From the mid-19th century onwards, from Boris Godunov to The Rite of Spring, Russian music was particularly fertile.
This concert presents a picture in three parts: the most concise version of Romeo and Juliet, with Tchaikovsky?s overture-fantasy; Prokofiev?s crackling concertos; and the inaugural symphony by an avowed disciple of Gustav Mahler
L’événement ROMÉO ET JULIETTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- CONCERT JOHANN-SEBASTIAN BACH 8ÈME CONCERT PÂQUES Montpellier 11 avril 2026
- LE CLUB DU DISQUE SUPERTRAMP, BREAKFAST IN AMERICA, Montpellier 11 avril 2026
- STAGE D’INITIATION UKULÉLÉ CLUB Montpellier 11 avril 2026
- STAGE ADULTE PEINTURE LA PETITE ACADÉMIE MONTPELLIER Montpellier 11 avril 2026
- BRUNCH ACCOUSTIQUE Montpellier 12 avril 2026