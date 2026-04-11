ROMÉO ET JULIETTE Montpellier

Montpellier

ROMÉO ET JULIETTE

Allée de la Citadelle Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

À partir du milieu du XIXe siècle, de Boris Godounov au Sacre du printemps, la musique russe fut particulièrement féconde.

Ce concert en donne une image en trois temps la plus concise des versions de Roméo et Juliette, d’abord, avec l’ouverture-fantaisie de Tchaïkovski ; le plus crépitant des concertos de Prokofiev, la symphonie inaugurale d’un disciple avoué de Gustav Mahler

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

À partir du milieu du XIXe siècle, de Boris Godounov au Sacre du printemps, la musique russe fut particulièrement féconde.

Ce concert en donne une image en trois temps la plus concise des versions de Roméo et Juliette, d’abord, avec l’ouverture-fantaisie de Tchaïkovski ; le plus crépitant des concertos de Prokofiev, ensuite, que le compositeur acheva en Bretagne (mais oui !) en 1921 ; la symphonie inaugurale d’un disciple avoué de Gustav Mahler, enfin, toute de rudesse et de raffinement, riche de percussions sauvages et de concentration mélodique.

En compagnie d’Alexandre Kantorow, premier prix et médaille d’or du Concours international Tchaïkovski 2019, l’Orchestre philharmonique de Radio France met le feu à la steppe en invitant Jakub Hrůša qui fut il y a quelques années son jeune chef associé.

LE PROGRAMME

PIOTR ILYICH TCHAÏKOVSKI

Roméo et Juliette, ouverture-fantaisie

SERGE PROKOFIEV

Concerto pour piano et orchestre nº 3 opus 26

DMITRI CHOSTAKOVITCH

Symphonie nº 1 opus 10

Sur réservation .

Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

From the mid-19th century onwards, from Boris Godunov to The Rite of Spring, Russian music was particularly fertile.

This concert presents a picture in three parts: the most concise version of Romeo and Juliet, with Tchaikovsky?s overture-fantasy; Prokofiev?s crackling concertos; and the inaugural symphony by an avowed disciple of Gustav Mahler

L’événement ROMÉO ET JULIETTE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER