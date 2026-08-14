Roméo et Juliette … OU Presque Théâtre du Rond Point Valréas

Informations pratiques

Valréas

Roméo et Juliette … OU Presque

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

appliqué jusqu’à l’âge de 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:45:00

fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Deux amants. Deux familles rivales. Un amour impossible…

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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45 theatredurondpoint@gmail.com

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English :

Two lovers. Two rival families. An impossible love…

L’événement Roméo et Juliette … OU Presque Valréas a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes