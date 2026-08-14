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AGENDA · Valréas

Roméo et Juliette … OU Presque Théâtre du Rond Point Valréas

vendredi 13 novembre 2026 · Théâtre du Rond Point · Valréas

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Théâtre du Rond Point
Adresse
21 Rue du Berteuil
Ville
84600 Valréas
Département
Vaucluse
Tarif
5 appliqué jusqu'à l'âge de 5 ans

Valréas

Roméo et Juliette … OU Presque

Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas Vaucluse

Tarif : – – 5 EUR

appliqué jusqu’à l’âge de 5 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:45:00
fin : 2026-11-13 22:00:00

Date(s) :
2026-11-13

Deux amants. Deux familles rivales. Un amour impossible…
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Théâtre du Rond Point 21 Rue du Berteuil Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 35 21 45  theatredurondpoint@gmail.com

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English :

Two lovers. Two rival families. An impossible love…

L’événement Roméo et Juliette … OU Presque Valréas a été mis à jour le 2026-08-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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