Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET

LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 19:30:00

fin : 2026-08-30 00:00:00

Date(s) :

2026-07-30

MADJID FAHEM

Virtuose de la guitare aux influences méditerranéennes et orientales, Madjid Fahem vous propose un voyage musical intense et plein d’émotions.

Gratuit En famille

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LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

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English :

MADJID FAHEM

A guitar virtuoso with Mediterranean and Middle Eastern influences, Madjid Fahem takes you on an intense and emotionally charged musical journey.

Free? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU