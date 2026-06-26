ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via jeudi 30 juillet 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET
LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-08-30 00:00:00
Date(s) :
2026-07-30
MADJID FAHEM
Virtuose de la guitare aux influences méditerranéennes et orientales, Madjid Fahem vous propose un voyage musical intense et plein d’émotions.
Gratuit En famille
.
LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
MADJID FAHEM
A guitar virtuoso with Mediterranean and Middle Eastern influences, Madjid Fahem takes you on an intense and emotionally charged musical journey.
Free? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 30 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU
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