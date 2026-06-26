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ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

jeudi 6 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
LE CHALET DES AIRELLES
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT

LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 00:00:00

Date(s) :
2026-08-06

RUMBAKANA 19H30 Terrasse du Chalet des Airelles (Plan de ville G2) Durée Toute la soirée

Rumbakana a été créé en 2015 dans le quartier Gracia de Barcelone
singles tels que Musicos de la calle , Pero chiquilla ou Sálvese quien pueda .

Gratuit
  .

LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

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English :

RUMBAKANA? 7:30 p.m.? Chalet des Airelles Terrace (City Map: G2)? Duration: All evening

Rumbakana was founded in 2015 in Barcelona’s Gracia neighborhood
with singles such as “Musicos de la calle,” “Pero chiquilla,” and “Sálvese quien pueda.”

Free

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU

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