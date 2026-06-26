ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
jeudi 6 août 2026 · Font-Romeu-Odeillo-Via
Informations pratiques
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT
LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 19:30:00
fin : 2026-08-06 00:00:00
Date(s) :
2026-08-06
RUMBAKANA 19H30 Terrasse du Chalet des Airelles (Plan de ville G2) Durée Toute la soirée
Rumbakana a été créé en 2015 dans le quartier Gracia de Barcelone
singles tels que Musicos de la calle , Pero chiquilla ou Sálvese quien pueda .
Gratuit
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LE CHALET DES AIRELLES Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
RUMBAKANA? 7:30 p.m.? Chalet des Airelles Terrace (City Map: G2)? Duration: All evening
Rumbakana was founded in 2015 in Barcelona’s Gracia neighborhood
with singles such as “Musicos de la calle,” “Pero chiquilla,” and “Sálvese quien pueda.”
Free
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS DU MONDE JEUDI 6 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-26 par OT DE FONT ROMEU
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