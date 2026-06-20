ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 11 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00
Date(s) :
2026-08-11
LES OMBRES QUATUOR
Un concert raffiné avec le quatuor Les Ombres ( traverse, violon, alto, violoncelle), interprétant des œuvres de Mozart et Devienne.
Billetterie sur place ou sur HELLOASSO
Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
.
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
LES OMBRES QUARTET
An elegant concert featuring the Les Ombres Quartet (flute, violin, viola, cello), performing works by Mozart and Devienne.
Tickets available at the door or on HELLOASSO
Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- FESTIVAL DES PLANTES MÉDICINALES & ARBRES DE MONTAGNE Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026
- COURSE DE CÔTE Font-Romeu-Odeillo-Via 1 août 2026
- SALON DES ANTIQUAIRES Font-Romeu-Odeillo-Via 19 août 2026