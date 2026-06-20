UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 11 août 2026.

Adresse
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU
Ville
66120 Font-Romeu-Odeillo-Via
Département
Pyrénées-Orientales
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
21:00:00
Tarif

Font-Romeu-Odeillo-Via

ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT

LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 21:00:00
fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :
2026-08-11

LES OMBRES QUATUOR

Un concert raffiné avec le quatuor Les Ombres ( traverse, violon, alto, violoncelle), interprétant des œuvres de Mozart et Devienne.

Billetterie sur place ou sur HELLOASSO

Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
  .

LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

LES OMBRES QUARTET

An elegant concert featuring the Les Ombres Quartet (flute, violin, viola, cello), performing works by Mozart and Devienne.

Tickets available at the door or on HELLOASSO

Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly

L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 11 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU

À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)