ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 4 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 4 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via mardi 4 août 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 4 AOÛT
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 21:00:00
fin : 2026-08-04 23:00:00
Date(s) :
2026-08-04
JOËL GENIET
Un récital de violoncelle intense avec Joël Geniet, autour d’œuvres de Johann Sebastian Bach, Zoltán Kodály et Carlo Alfredo Piatti.
Billetterie sur place ou sur HELLOASSO
Entrée 20€ Gratuit pour les moins de 12 ans En famille
.
LA CHAPELLE DE FONT-ROMEU Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
JO%CBL GENIET
An intense cello recital featuring Jo%EBl Geniet, featuring works by Johann Sebastian Bach, Zolt%E1n Kod%E1ly, and Carlo Alfredo Piatti.
Tickets available at the door or on HELLOASSO
Admission: 20? ? Free for children under 12 ? Family-friendly
L’événement ROMEUFONIES CONCERTS MUSIQUE CLASSIQUE MARDI 4 AOÛT Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-06-20 par OT DE FONT ROMEU
À voir aussi à Font-Romeu-Odeillo-Via (Pyrénées-Orientales)
- PASSAGE DU TOUR DE FRANCE Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- INITIATION SLACKLINE 6 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 6 juillet 2026
- 105ᵉ TOURNOI DE TENNIS HOMOLOGUÉ VILLE DE FONT-ROMEU 7 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 7 juillet 2026
- ROMEUFONIES CONCERT VARIÉTÉS VENDREDI 10 JUILLET Font-Romeu-Odeillo-Via 10 juillet 2026
- COUPE D’EUROPE U19 DE RUGBY Font-Romeu-Odeillo-Via 11 juillet 2026