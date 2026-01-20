Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères Hyères
Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères Hyères lundi 13 juillet 2026.
Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée)
Office de Tourisme de Hyères Avenue de Belgique Hyères Var
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif adulte et enfant à partir de 8 ans.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-08-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24
Une balade avec les dernières lueurs du jour.
Par les ruelles et les escaliers de la vieille cité, en déroulant le fil de l’Histoire, nous monterons là-haut vers le château …
.
Office de Tourisme de Hyères Avenue de Belgique Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 reservation@provencemed.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Night watch under the stars
A walk with the last light of the day.
Through the streets and staircases of the old town, unrolling the thread of history, we will climb up to the castle…
L’événement Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Hyères a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme Provence Méditerranée