Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée) Office de Tourisme de Hyères Hyères

Ronde de nuit sous les étoiles (visite guidée)

Office de Tourisme de Hyères

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif adulte et enfant à partir de 8 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 20:00:00

fin : 2026-08-24 23:00:00

Date(s) :

2026-07-13 2026-07-27 2026-08-10 2026-08-24

Une balade avec les dernières lueurs du jour.

Par les ruelles et les escaliers de la vieille cité, en déroulant le fil de l’Histoire, nous monterons là-haut vers le château …

Office de Tourisme de Hyères Avenue de Belgique Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d'Azur

English : Night watch under the stars

A walk with the last light of the day.

Through the streets and staircases of the old town, unrolling the thread of history, we will climb up to the castle…

