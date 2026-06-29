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Rooftop Comedy Club Toit du Rowing Club Marseille 7e Arrondissement

Rooftop Comedy Club Toit du Rowing Club Marseille 7e Arrondissement lundi 29 juin 2026.

Lieu
Toit du Rowing Club
Adresse
34 Bd Charles Livon
Ville
13007 Marseille 7e Arrondissement
Département
Bouches-du-Rhône
Début
lundi 29 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Tarif
17 17 22

Marseille 7e Arrondissement

Rooftop Comedy Club

Lundi 29 juin 2026 de 19h à 23h.

Lundi 20 juillet 2026 jusqu’à 23h.

Lundi 27 juillet 2026 de 19h à 23h.

Lundi 3 août 2026 de 19h à 23h. Toit du Rowing Club 34 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-29
fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :
2026-06-29 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Le Marseille Comedy Club investit le Positano Restaurant tous les mercredis cet été.
Imaginez la scène des citronniers et des oliviers à perte de vue. Une Vespa garée près d’une Fiat 500 (et peut-être les chaussettes de Giancarlo qui sèchent au soleil).
Des antipasti et des pizzas à partager sous les étoiles.
Et surtout… nos humoristes qui transforment cette dolce vita en un show inoubliable !

Dès 17h, profiter de la carte du restaurant pour manger un bout, boire un cocktail et profiter de la terrasse avant que le spectacle commence à 21h.

Early Bird tarif réduit disponible pour les premières réservations.   .

Toit du Rowing Club 34 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 74 43 41 

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English :

The Marseille Comedy Club is taking over the Positano Restaurant every Wednesday this %E9t%E9.

L’événement Rooftop Comedy Club Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille

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