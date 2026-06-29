Rooftop Comedy Club Toit du Rowing Club Marseille 7e Arrondissement

Marseille 7e Arrondissement

Rooftop Comedy Club

Lundi 29 juin 2026 de 19h à 23h.

Lundi 20 juillet 2026 jusqu’à 23h.

Lundi 27 juillet 2026 de 19h à 23h.

Lundi 3 août 2026 de 19h à 23h. Toit du Rowing Club 34 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-29

fin : 2026-07-20 23:00:00

Date(s) :

2026-06-29 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03

Le Marseille Comedy Club investit le Positano Restaurant tous les mercredis cet été.

Imaginez la scène des citronniers et des oliviers à perte de vue. Une Vespa garée près d’une Fiat 500 (et peut-être les chaussettes de Giancarlo qui sèchent au soleil).

Des antipasti et des pizzas à partager sous les étoiles.

Et surtout… nos humoristes qui transforment cette dolce vita en un show inoubliable !



Dès 17h, profiter de la carte du restaurant pour manger un bout, boire un cocktail et profiter de la terrasse avant que le spectacle commence à 21h.



Early Bird tarif réduit disponible pour les premières réservations. .

Toit du Rowing Club 34 Bd Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 74 43 41

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English :

The Marseille Comedy Club is taking over the Positano Restaurant every Wednesday this %E9t%E9.

L’événement Rooftop Comedy Club Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-19 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille