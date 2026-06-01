Roots Reggae Dub célébration, Place Mazas – Plein air, Paris

Roots Reggae Dub célébration Dimanche 21 juin, 14h30 Place Mazas – Plein air Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Sound system artisanal avec une sélection musicale soignée, des instruments joués en live, des sessions open mic ouvertes à la créativité, et un bel espace pour danser librement toute la soirée.

Place Mazas – Plein air Place Mazas 75012 Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France

Sound system artisanal avec une sélection musicale soignée, des instruments joués en live, des sessions open mic ouvertes à la créativité, et un bel espace pour danser librement toute la soirée.

©ministère de la Culture