Roots Reggae Dub célébration, Place Mazas – Plein air, Paris
Roots Reggae Dub célébration, Place Mazas – Plein air, Paris dimanche 21 juin 2026.
Roots Reggae Dub célébration Dimanche 21 juin, 14h30 Place Mazas – Plein air Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-21T14:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00
Sound system artisanal avec une sélection musicale soignée, des instruments joués en live, des sessions open mic ouvertes à la créativité, et un bel espace pour danser librement toute la soirée.
Place Mazas – Plein air Place Mazas 75012 Paris 75012 Paris 12e Arrondissement Paris Île-de-France
Sound system artisanal avec une sélection musicale soignée, des instruments joués en live, des sessions open mic ouvertes à la créativité, et un bel espace pour danser librement toute la soirée.
©ministère de la Culture
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