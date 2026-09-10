Roseraie expose ses talents, 6e édition, Bibliothèque Roseraie, Toulouse

Informations pratiques

Roseraie expose ses talents, 6e édition 3 – 23 décembre Bibliothèque Roseraie Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-03T14:00:00+01:00 – 2026-12-03T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-23T14:00:00+01:00 – 2026-12-23T18:00:00+01:00

Du 3 au 23 décembre

Ce mois de décembre sera l’occasion d’exposer des œuvres des artistes du quartier sur le thème « Fêter Noël ! », un thème convivial et chaleureux en cette fin d’année.

Bibliothèque Roseraie

Bibliothèque Roseraie 100 Avenue Yves Brunaud, 31500 Toulouse, France Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 31 22 95 33 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/roseraie Métro ligne A – station RoseraieVélô-Toulouse : station 178 – avenue Brunaud

L’occasion d’exposer des œuvres des artistes du quartier sur le thème « Fêter Noël ! »