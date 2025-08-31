Roseraie Loubert Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire
samedi 19 septembre 2026 · Les Rosiers sur Loire · Gennes-Val-de-Loire
Informations pratiques
Gennes-Val-de-Loire
Roseraie Loubert
Les Rosiers sur Loire 759 route des Brettes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Cette pépinière abrite plus de 3 000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection nationale de Rova.
Visites libres avec plan.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .
Les Rosiers sur Loire 759 route des Brettes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 03 58 80 therese.loubert@orange.fr
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English :
This nursery is home to over 3,000 varieties of old roses and botanicals. Some of these roses are grouped together in a national Rova collection.
L’événement Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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