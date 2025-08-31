Roseraie Loubert Les Rosiers sur Loire Gennes-Val-de-Loire

samedi 19 septembre 2026 · Les Rosiers sur Loire · Gennes-Val-de-Loire

Informations pratiques

Gennes-Val-de-Loire

Roseraie Loubert

Les Rosiers sur Loire 759 route des Brettes Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cette pépinière abrite plus de 3 000 variétés de roses anciennes et botaniques. Une partie de ces roses sont regroupées en une collection nationale de Rova.

Visites libres avec plan.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 19h. .

Les Rosiers sur Loire 759 route des Brettes Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 87 03 58 80 therese.loubert@orange.fr

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English :

This nursery is home to over 3,000 varieties of old roses and botanicals. Some of these roses are grouped together in a national Rova collection.

L’événement Roseraie Loubert Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2026-08-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME