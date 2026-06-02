ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py vendredi 14 août 2026.
Py
ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE
Py Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00
Date(s) :
2026-08-14
16h à 17h30- Atelier enfant Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris , Enfants & familles RDV à la maison de la réserve de Py Inscription obligatoire = 04 68 96 29 37
18h à 20h Rifle Murmure de la nuit RDV à la maison de la réserve de Py Inscription obligatoire = 04 68 96 29 37
21 h à 22h30 Cinéma en plein air Vivre avec le sublime
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Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37
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English :
16h à 17h30- Children’s workshop Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris , Children & families RDV à la maison de la réserve de Py Mandatory registration = 04 68 96 29 37
18h à 20h Rifle Murmure de la nuit RDV à la maison de la réserve de Py Registration required = 04 68 96 29 37
9 to 10.30pm Open-air cinema Living with the sublime
L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO
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