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ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py

ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py

ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py vendredi 14 août 2026.

Ville : 66360 Py

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Py

ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE

Py Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 16:00:00
fin : 2026-08-14 22:30:00

Date(s) :
2026-08-14

16h à 17h30- Atelier enfant Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris , Enfants & familles RDV à la maison de la réserve de Py Inscription obligatoire = 04 68 96 29 37
18h à 20h Rifle Murmure de la nuit RDV à la maison de la réserve de Py Inscription obligatoire = 04 68 96 29 37
21 h à 22h30 Cinéma en plein air Vivre avec le sublime
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Py 66360 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 96 29 37 

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English :

16h à 17h30- Children’s workshop Détective de la nuit, sur la piste des chauves-souris , Children & families RDV à la maison de la réserve de Py Mandatory registration = 04 68 96 29 37
18h à 20h Rifle Murmure de la nuit RDV à la maison de la réserve de Py Registration required = 04 68 96 29 37
9 to 10.30pm Open-air cinema Living with the sublime

L’événement ROTJÀ VALLÉE ÉTOILÉE Py a été mis à jour le 2026-06-02 par OTI CONFLENT CANIGO

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