Rouen à Table ! Rouen

Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-10-07
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-07
C’est le retour tant attendu des gourmets, Rouen à Table ! est de retour du 7 au 11 octobre 2026 en honneur au réseau Villes Créatives UNESCO en matière de gastronomie, dont Rouen fait partie ! Vivez une expérience gastronomique inédite à travers divers lieux de la ville en profitant d’expériences culinaires uniques et inédites. L’excellence sera à l’honneur grâce à des moments conçues pour mettre en valeur les talents et les savoir-faire dans un cadre patrimonial d’exception.
La troisième édition s’annonce exceptionnelle !
Le programme est en construction, un peu de patience !
Evènements gratuits ou payants selon les concepts. .
Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
English : Rouen à Table !
