Rouen à Table ! Rouen

C’est le retour tant attendu des gourmets, Rouen à Table ! est de retour du 7 au 11 octobre 2026 en honneur au réseau Villes Créatives UNESCO en matière de gastronomie, dont Rouen fait partie ! Vivez une expérience gastronomique inédite à travers divers lieux de la ville en profitant d’expériences culinaires uniques et inédites. L’excellence sera à l’honneur grâce à des moments conçues pour mettre en valeur les talents et les savoir-faire dans un cadre patrimonial d’exception.

La troisième édition s’annonce exceptionnelle !

Le programme est en construction, un peu de patience !

Evènements gratuits ou payants selon les concepts. .

