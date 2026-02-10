Rouen en famille Rouen
Rouen en famille Rouen jeudi 9 juillet 2026.
Rouen en famille
Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime
Début : 2026-07-09 15:00:00
fin : 2026-07-28 16:30:00
2026-07-09 2026-07-10 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-31 2026-08-27
Suivez le guide à la découverte des trésors de la capitale normande
Rencontrer une ville, c’est en découvrir les plus beaux trésors et en savourer l’Histoire ! Suivez le guide, de la Cathédrale à la Place du Vieux Marché, découvrez les maisons à pans de bois et vibrez au souvenir de Jeanne d’Arc. Anecdotes, repères historiques et surprises architecturales sont au programme ! .
Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40
