Rouen, les fantômes du Port Rouen
Rouen, les fantômes du Port Rouen dimanche 14 juin 2026.
Rouen, les fantômes du Port
Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 15:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-06-14 2026-07-19
En deux siècles, les quais de Seine ont bien changé. Des bâtiments détruits aux métiers disparus, en passant par quelques figures oubliées, partez à la découverte de ces éléments caractéristiques du port d’autrefois.
Dimanche 14 juin et 19 juillet 2026, 15h00
Rendez-vous Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen
Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/les-fantomes-du-port .
Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rouen, les fantômes du Port
L’événement Rouen, les fantômes du Port Rouen a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme Rouen tourisme