Rouen, les fantômes du Port Rouen

Rouen, les fantômes du Port

Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen Rouen Seine-Maritime

En deux siècles, les quais de Seine ont bien changé. Des bâtiments détruits aux métiers disparus, en passant par quelques figures oubliées, partez à la découverte de ces éléments caractéristiques du port d’autrefois.

Dimanche 14 juin et 19 juillet 2026, 15h00

Rendez-vous Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen

Gratuit, Réservation obligatoire https://my.weezevent.com/les-fantomes-du-port .

Place de la Haute-Vieille, devant la Fierté Saint-Romain Rouen Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 52 95 01

