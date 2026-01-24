Rouen sur Mer Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Rouen

Rouen sur Mer

Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Quai Cavelier de la Salle Rouen Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04

fin : 2026-08-02

Les quais de Seine se transforme en une véritable parenthèse estivale !

Plage urbaine, transats, animations, activités sportives et rendez-vous festifs invitent petits et grands à profiter d’un air de vacances sans quitter Rouen.

Accessible à tous, l’événement propose une programmation conviviale mêlant détente, loisirs et moments de partage complètement gratuit.

Un incontournable de l’été rouennais, idéal pour se retrouver, se relaxer et redécouvrir les quais autrement. .

