Rouen sur Mer Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Rouen

Quais de Seine entre les ponts Jeanne-d’Arc et Guillaume-le-Conquérant Quai Cavelier de la Salle Rouen Seine-Maritime
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-04
fin : 2026-08-02
Les quais de Seine se transforme en une véritable parenthèse estivale !
Plage urbaine, transats, animations, activités sportives et rendez-vous festifs invitent petits et grands à profiter d’un air de vacances sans quitter Rouen.
Accessible à tous, l’événement propose une programmation conviviale mêlant détente, loisirs et moments de partage complètement gratuit.
Un incontournable de l’été rouennais, idéal pour se retrouver, se relaxer et redécouvrir les quais autrement. .
