Rouen, un passé sur albumine, bibliothèque patrimoniale, Rouen

Rouen, un passé sur albumine Samedi 27 juin, 15h00 bibliothèque patrimoniale Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T17:00:00+02:00

Marchez dans les pas des photographes du XIXe siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.Rendez-vous devant la bibliothèque patrimoniale, place du Chêne Rouge.Réserver votre place pour la balade guidée sur Weezevent.

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Marchez dans les pas des photographes du XIXe siècle et observez les évolutions de la cité avec votre guide-conférencier.

© Mathieu Ip Piang Siong