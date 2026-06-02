Rouge, Avenue Henri Barbusse, Villeurbanne

Rouge Vendredi 19 juin, 20h00 Avenue Henri Barbusse Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:45:00+02:00

Fin : 2026-06-19T20:00:00+02:00 – 2026-06-19T20:45:00+02:00

À travers une marche silencieuse, la camerounaise Ange Kayifa donne à ressentir le poids des assignations sociales, culturelles et symboliques qui pèsent encore sur le corps féminin. Le silence devient langage, la lenteur devient résistance, le corps devient mémoire et dénonciation.

Tout public

Création in situ

Coproduction des Ateliers Frappaz

Avenue Henri Barbusse Avenue Henri Barbusse 69100 Villeurbanne Villeurbanne 69100 Gratte-Ciel Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

À travers une marche silencieuse, la camerounaise Ange Kayifa donne à ressentir le poids des assignations qui pèsent encore sur le corps féminin.

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