Rouge Courroux 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Rouge Courroux

Samedi 31 octobre 2026 de 10h à 10h40 et de 16h à 16h40.

2 séances. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Cette réinterprétation chorégraphique et musicale du Petit Chaperon rouge raconte l’histoire d’une enfant déterminée qui transforme sa colère en force pour s’affirmer et dire non. Toute de rouge vêtue, elle traverse toute seule la forêt avec puissance etEnfants

Rouge est en colère contre l’ordre établi. Sa famille l’assigne aux tâches de la maison, ses frères la narguent. Alors cette fois, elle désobéit ! C’est elle qui portera la galette à sa grand-mère. Elle traversera avec force la forêt et saura dire NON au loup.

Dans une partition sonore et corporelle, Marina Le Guennec et Émilie Rougier composent une ode à la colère. Musique électro pop, danse de joie et de guerrière accompagnent la petite Rouge dans son exploration de la forêt. De la maison de ses parents à celle de sa grand-mère, son épopée trouvera le chemin à travers l’inconnu.

Sur scène, autour d’un élément central, des formes crochetées vertes et rouges sont le symbole de la colère de cette petite fille. Elles lui serviront au fil de l’histoire de carapace ou de costume d’attaque.

Dans cette réinterprétation féministe écrite par Raphaël Frier, la petite Rouge s’émancipe et retrouve de la force grâce à son corps de colère qui l’emmène ailleurs. .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com

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English :

This choreographic and musical reinterpretation of Little Red Riding Hood tells the story of a determined young girl who turns her anger into strength to stand up for herself and say no. Dressed all in red, she crosses the forest alone with power and

L’événement Rouge Courroux Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille