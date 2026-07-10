Rouge Courroux 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement
samedi 31 octobre 2026 · 41 rue Jobin (entrée piéton) · Marseille 3e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 3e Arrondissement
Rouge Courroux
Samedi 31 octobre 2026 de 10h à 10h40 et de 16h à 16h40.
2 séances. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Cette réinterprétation chorégraphique et musicale du Petit Chaperon rouge raconte l’histoire d’une enfant déterminée qui transforme sa colère en force pour s’affirmer et dire non. Toute de rouge vêtue, elle traverse toute seule la forêt avec puissance etEnfants
Rouge est en colère contre l’ordre établi. Sa famille l’assigne aux tâches de la maison, ses frères la narguent. Alors cette fois, elle désobéit ! C’est elle qui portera la galette à sa grand-mère. Elle traversera avec force la forêt et saura dire NON au loup.
Dans une partition sonore et corporelle, Marina Le Guennec et Émilie Rougier composent une ode à la colère. Musique électro pop, danse de joie et de guerrière accompagnent la petite Rouge dans son exploration de la forêt. De la maison de ses parents à celle de sa grand-mère, son épopée trouvera le chemin à travers l’inconnu.
Sur scène, autour d’un élément central, des formes crochetées vertes et rouges sont le symbole de la colère de cette petite fille. Elles lui serviront au fil de l’histoire de carapace ou de costume d’attaque.
Dans cette réinterprétation féministe écrite par Raphaël Frier, la petite Rouge s’émancipe et retrouve de la force grâce à son corps de colère qui l’emmène ailleurs. .
41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 61 68 43 58 contact@theatremassalia.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
This choreographic and musical reinterpretation of Little Red Riding Hood tells the story of a determined young girl who turns her anger into strength to stand up for herself and say no. Dressed all in red, she crosses the forest alone with power and
L’événement Rouge Courroux Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-10 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 3e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Ciao Moka Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement 16 juillet 2026
- Sardinade & cinéma en plein air Marseille 3e Arrondissement 20 juillet 2026
- Villages des cultures du monde Place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement 23 juillet 2026
- Villages des cultures du monde Place Jules Guesde Marseille 3e Arrondissement 27 août 2026
- Soirée culture orientale Parc Bougainville Marseille 3e Arrondissement 28 août 2026